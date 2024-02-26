Доносчика в Куйбышеве могут наказать за клевету на учительницу СКР начал проверку по статье о клевете из-за жалобы на педагога из Куйбышева

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Управление СК РФ по Новосибирской области проводит проверку по статье о клевете после доноса на учительницу из города Куйбышева Марию Львову, передает Telegram-канал Mash Siberia. Недовольный гражданин обратился в областное Министерство образования с жалобой на фотографии семилетней давности, опубликованные в соцсетях Львовой. На них женщина целуется со своим супругом.

Учительницу не стали увольнять, но «провели беседу». В соцсетях министерства опубликовали фото, которые отличались от тех, которые публиковал доносчик. Позже ведомство по просьбе учительницы удалило фотографии из личного архива педагога. Местных жителей возмутила такая реакция властей.

Если Министерство образования считает эти фотографии «интимными», или аморальными, то распространять их в отношении третьих лиц он точно не имеет никакого права и может получить иск в суд. 2024 год объявлен в России годом семьи и фотографии счастливой семейной жизни учителя из Куйбышева (вполне пристойные, на мой взгляд) должны служить примером, а не поводом для травли, — предупреждал депутат гордумы Новосибирска Ростислав Антонов в комментарии «Атас инфо».

Львова рассказывала, что ей позвонил директор школы и сообщил, что на нее поступил донос за распространение интимных фотографий. Женщине пришлось удалять свадебные снимки, на одном из которых она целует мужа в щеку, а на другом позирует на фоне собора святого Александра Невского, ей также пришлось писать объяснительную.

СМИ сообщали, что автором доноса является один из участников движения «Сорок сороков». Прокуратура региона проводит проверку в отношении чиновника Минобразования, которые заставили педагога удалять фото и объясняться. Их могут привлечь по статье о превышении должностных полномочий.