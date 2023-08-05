Донецкий университет загорелся после обстрела ВСУ кассетными снарядами

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Здание Донецкого университета экономики и торговли загорелось в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации по вопросам, связанным с военными преступлениями Украины, ВСУ атаковали населенный пункт с помощью кассетных боеприпасов.

В результате очередного обстрела Донецка горит здание первого корпуса университета экономики и торговли. МЧС работает на месте. По предварительной информации, укронацисты использовали кассетные боеприпасы, — написал Кулемзин.

Удар был нанесен в 22:05 часов по местно времени по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Украинские военные атаковали город боеприпасами калибром 155 мм, которые обычно используют страны НАТО.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о гибели жительницы населенного пункта Токмак в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны Вооруженных сил Украины. Еще один человек получил ранения и был доставлен в больницу. В результате атаки украинской армии также был поврежден газопровод.