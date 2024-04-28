Don Mash: в Ростовской области расстреляли 17-летнюю девушку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Don Mash сообщил, что в Ростовской области мужчина убил 17-летнюю девушку. По данным канала, злоумышленник расстрелял из «Сайги» автомобиль, в котором находилась жертва.

Как стало известно каналу, инцидент произошел в Цимлянском районе у хутора Паршикова. Don Mash утверждает, что девушка сидела в машине Lada Priora вместе со своим знакомым, когда внезапно раздались выстрелы. По информации канала, в первокурсницу попали четыре пули, ее экстренно доставили в больницу Волгодонска, но спасти девушку не удалось.

Согласно данным Don Mash, стрелка нашли и задержали. Канал сообщает, что он признал свою вину. Его мотивы не уточняются.

Ранее в городе Салавате местный житель до смерти избил женщину, а после обнимался с ее телом. Побои попали на камеру очевидцев из дома, рядом с которым произошла драка. Мужчина избивал пострадавшую на улице, а после завел домой. Свои удары он чередовал требованием надеть шапку. На место прибыли полицейские, но дверь в квартиру никто не открывал. После спасатели вскрыли жилище и обнаружили обнаженный труп женщины, который обнимал подозреваемый.

До этого житель Краснодарского края облил бензином любовницу и поджег ее. Инцидент произошел 23 апреля в районе хутора Память Ленина.