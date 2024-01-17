Don Mash назвал предварительную причину пожара под Ростовом Don Mash: предварительная причина пожара под Ростовом — взрыв ребойлера

Фото: МЧС России/ТАСС

Telegram-канал Don Mash пишет, что предварительной причиной пожара на Шахтинском полиэфирном заводе мог стать взрыв ребойлера. Это теплообменный аппарат, который нагревает установку для производства искусственного наполнителя для подушек и матрасов. Канал пишет, что 16 января он был неисправен, а на следующее утро специалисты его отремонтировали.

По данным Don Mash, оборудование запустили, но вскоре оно взорвалось из-за избытка давления. Сейчас пожар потушили.

Губернатор Василий Голубев подтвердил, что при пожаре пострадали девять человек. Три человека с ожогами доставлены в больницу, пятеро — госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Еще одному человеку оказали медицинскую помощь на месте. Погибших нет. Также в Шахты выехали представители Минздрава региона.

Около 11:30 по московскому времени местные СМИ сообщили, что горит полиэфирный завод «Авангард» в Шахтах. Очевидцы рассказали, что сначала услышали взрыв, а потом в районе ШПЗ повалил черный дым. В МЧС заявили, что в поселке Гидропривод пожар произошел в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек.