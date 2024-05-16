Don Mash: глава ростовского города захотел компьютер за 250 тысяч рублей Don Mash: глава Каменска-Шахтинского захотел дорогой компьютер за счет бюджета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал Don Mash сообщил, что глава администрации Каменска-Шахтинского в Ростовской области Александр Камоцкий планирует приобрести компьютер за 250 тысяч рублей и кресло за 35 тысяч рублей на средства, выделенные на борьбу с терроризмом. По данным канала, начальник финансового управления Галина Чемова на заседании объяснила, что такая сумма получилась «путем перераспределения с экономии».

Они перераспределяются. Главный распорядитель средств местного бюджета имеет право в рамках классификации, которая у него утверждена, перераспределить средства, — объяснила Чемова.

Согласно данным Mash, сотрудники администрации напомнили, что предыдущий глава также покупал себе ноутбук и кресло, и поинтересовались, почему каждому новому руководителю выделяют на это средства.

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