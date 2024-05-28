Don Mash: 50 тонн мертвечины обнаружили в котловане под Ростовом

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Telegram-канал Don Mash сообщил, что в Азовском районе Ростовской области местный житель обнаружил 50 тонн отходов мясной и рыбной продукции. По данным канала, на некоторых коробках видны надписи «Перекресток» и «МЕТРО».

Как сообщает канал, житель Новоалександровки нашел крупный котлован с костями животных и рыб, из-за которого по округе распространился смрад. По данным Don Mash, Россельхознадзор принял решение взять пробы, однако глава поселения Сергей Комаров направил к месту экскаваторщика, чтобы закопать останки.

Канал добавил, что, по заявлению «МЕТРО», они утилизируют отходы в другом месте. По сведениям Don Mash, там не уточнили, о какой именно локации идет речь.

Ранее житель Новосибирска случайно обнаружил в местном лесу свалку останков животных. Он наткнулся на кучу шкур, внутренностей и голов скота, выброшенных в яму среди леса. Люди предположили, что скотомогильник организовала ферма, расположенная рядом.

Кроме того, стихийный скотомогильник обнаружили неподалеку от села Малая Минуса Красноярского края. Местные жители опасаются, что трупный яд может отравить землю, воду и привлечь хищников. Неустановленные лица свезли не менее 40 коровьих туш в поле, сложив их на покрышки.