Домработница «обчистила» запасы элитного алкоголя в доме нанимателей В Благовещенске домработница выпила запасы алкоголя в доме нанимателей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Домработница из Благовещенска в Амурской области распила практически все запасы элитного алкоголя в доме одного из местных предпринимателей во время его отъезда, сообщили в Управлении МВД России по региону. По данным следствия, наниматели позволили 42-летней женщине бесплатно жить на территории усадьбы с ребенком. В итоге за 1,5 месяца отсутствия хозяев она почти опустошила запасы алкоголя в баре.

В этот период женщина, несмотря на табу, стала систематически заглядывать в бар, брать оттуда бутылки с виски, коньяком, ликером, вином и прочими спиртными напитками и распивать их в одиночку либо в компании приходившего в гости брата, — заявили в ведомстве.

В общей сложности женщина причинила нанимателям ущерб на 182 тысячи рублей. Обнаружив пропажу алкоголя, хозяева уволили домработницу и обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело. Сама обвиняемая находится под подпиской о невыезде, она созналась в совершенном преступлении и раскаялась.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области сообщила о задержании 19-летнего жителя Каменска-Уральского, обокравшего собственную бабушку. Женщина сама написала заявление в полицию на внука.