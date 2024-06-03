Домашний тату-сеанс обернулся для петербурженки клинической смертью Петербурженку в состоянии клинической смерти госпитализировали после сеанса тату

Жительница Санкт-Петербурга впала в клиническую смерть во время сеанса тату на дому, пишет Telegram-канал SHOT. Девушку доставили в неврологическую реанимацию Мариинской больницы. По предварительным данным, у нее случилась передозировка новокаином.

Пострадавшая 2 июня пригласила мастера к себе домой в Центральном районе. Татуировку 24-летней модели наносили в чувствительном месте, поэтому клиентке предложили вколоть обезболивающее. Внезапно девушка почувствовала себя плохо, и ее госпитализировали. Сейчас она находится в тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь.

Ранее во Владивостоке 58-летняя местная жительница впала в кому во время процедуры по омоложению, а затем умерла. Пациентка собиралась сделать круговую подтяжку лица. По предварительным данным, медсестра, работающая в клинике, вколола женщине сильное обезболивающее.

Недавно жительница Кузбасса впала в кому после удаления аппендикса. У девушки развился отек мозга. Родственники уверены, что причина кроется в неудачной анестезии. Отмечается, что 23 марта женщина обратилась в больницу с болями в животе. Ей провели операцию на следующий день. По словам мужа, после хирургического вмешательства его супруга не выходила на связь, а позднее врачи позвонили и сообщили, что она не пришла в сознание.