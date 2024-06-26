Домашний арест за 16 ран: сын экс-чиновника «воспитывал» жену ножом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Дагестане 16 ударов ножом по телу женщины не стали для суда основанием для того, чтобы заключить подозреваемого под стражу. NEWS.ru рассказывает о личности подозреваемого, о том, как он искалечил свою супругу и чем оправдывался.

Изрезал и закрыл в комнате

Сына дагестанского экс-чиновника Абдурахмангаджи Гаджимагомедова отправили под домашний арест после того, как он во время ссоры нанес супруге 16 ножевых ранений. При этом мужчина находился в розыске почти две недели.

На суде его представитель заявил об «аморальном поведении» женщины, которое и стало причиной происшествия.

31-летний Пирбудаг Гаджимагомедов напал на супругу, пока дети находились в соседней комнате. Изрезав ее, он скрылся. Женщину спасла ее мать. В больнице у пострадавшей диагностировали повреждения почти всех жизненно важных органов.

«Газета.Ru» пишет, что мужчина закрыл жену в комнате и не позволил ей вызвать скорую. В момент нападения в доме находились их дети. В результате произошедшего у пострадавшей были повреждены легкие, печень, желудок, кишечник, руки и ноги. Ее госпитализировали только после того, как скорую вызвала ее мать.

Испытывал «душевное волнение»

После 12 дней розыска глава семейства сам пришел с повинной. К тому времени было заведено уголовное дело о нанесении тяжких телесных повреждений.

Представитель Гаджимагомедова заявил, что мужчина в момент преступления находился «в состоянии сильного душевного волнения», которое появилось из-за «аморального поведения» жены. Суд встал на его сторону и не стал отправлять мужчину в СИЗО.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Претензий не имеет?

Судья, вынося решение, ссылался на показания потерпевшей, которые она дала следователю в больнице. Женщина подписала документ, в котором подтвердила, что не имеет претензий к мужу.

Адвокат истицы настаивает, что эти показания она дала, опасаясь угроз мужа. Тогда он не был задержан, а в больницу к пострадавшей приехали его родственники.

Защитник пострадавшей уверен, что мужчина может повторно принудить супругу заявить об отсутствии претензий. Уже известно, что, пока жена находилась в больнице, он рассказывал ее родным подробности их интимной жизни.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», Пирбудаг Гаджимагомедов в разные годы занимал должности гендиректора местной «Роспечати», первого зампредседателя комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Дагестана и замруководителя республиканской службы по тарифам.

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