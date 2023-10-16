Абьюзер в Уфе стал невыездным, ударив девушку-лейтенанта стулом Mash: житель Уфы избил стулом приехавшую на вызов сотрудницу МВД

Фото: Сергей Булrин/NEWS.ru

Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Уфы, который ударил девушку-лейтенанта стулом, сообщает Telegram-канал Mash Batash. По информации канала, сотрудница МВД с коллегами прибыла на вызов местной жительницы, заявившей о побоях со стороны сожителя.

Как пишет Mash, мужчина вел себя агрессивно и выкрикивал оскорбления, пока девушка брала объяснение у пострадавшей. Когда сотрудница полиции попросила мужчину выбирать выражения, тот ушел на кухню, вернулся со стулом и ударил лейтенанта. Девушка была доставлена в больницу с синяками и сотрясением мозга. Подозреваемый в совершении преступления теперь находится под подпиской о невыезде.

В июне Московский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным работающего геологом местного жителя по факту применения насилия в отношении представителя власти. Дебошир выплатил 100 тысяч рублей за то, что избил полицейского. Подсудимый в нетрезвом виде оказался в отделении полиции при аэропорте Пулково в начале апреля. Его задержали из-за курения в неположенном месте. В офисе задержанный начал вести себя агрессивно и попытался ударить одного из сотрудников ногой в живот, а затем нанес удар кулаком по голове.