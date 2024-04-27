Домашнее лечение анемии привело к смерти подростка в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После домашнего лечения анемии в Санкт-Петербурге скончался 14-летний подросток, сообщил канал «78». Мать вводила мальчику содержащие железо препараты внутривенно, его госпитализировали в состоянии клинической смерти.

Выяснилось, что амбулаторный анализ крови 22 апреля показал анемию. Мать решила справиться с болезнью без помощи врача и давала подростку таблетки для поднятия гемоглобина, а также делала уколы. Вскоре состояние мальчика резко ухудшилось, и его доставили в больницу.

Врачи диагностировали у него инфекционно-токсический шок, желудочно-кишечное кровотечение и постгеморрагическую анемию. Спасти юношу медики не смогли.

Ранее во Владивостоке 58-летняя местная жительница впала в кому во время процедуры по омоложению, а затем умерла, сообщает. По данным СМИ, пациентка собиралась сделать круговую подтяжку лица.

Пластический хирург Дмитрий Давыдов предположил в разговоре с NEWS.ru, что скончавшаяся после подтяжки лица 58-летняя жительница Владивостока могла быть аллергиком и скрыла данный факт от врача. Собеседник отметил, что в сертифицированных клиниках пациент подписывает информированное согласие/договор и обязуется предоставить всю информацию о своем здоровье.