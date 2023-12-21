Дома, детсады и школа остались без света в Краснодаре МЦУ Краснодара: отключение электроэнергии произошло из-за аварии на подстанции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре из-за аварии на подстанции произошло отключение электроэнергии в 151 доме, сообщили в Telegram-канале Муниципального центра управления города. По данным МЦУ, в зону отключения также попали пять детских садов и школа.

Из-за аварии на подстанции без электричества временно остались жители 151 дома. <...> В зону отключения попали также детские сады № 68, 84, 65, 128, 105, а также школа № 10, — говорится в сообщении.

Уточняется, что свет отключили в зданиях на улицах Гаврилова, Коммунаров, Зиповской, 40 лет Победы, Юннатов, Клинической, Колхозной, Курчатова, Механической и Офицерской. Ремонтными работами занимаются специалисты компании «Электросети Кубань».

В четверг, 21 декабря, около 102 тысяч жителей Луганской и Донецкой народных республик остаются без света из-за погодных аномалий, обрушившихся на регионы. Обесточенными остаются 44,6 тысячи жителей ДНР и 57,3 тысячи жителей ЛНР. На кадрах, опубликованных министерством, видно, что линии электропередачи покрыты льдом и толстыми слоями снега.

Ранее из-за обстрела со стороны ВСУ два поселка в Белгородской области временно остались без электричества. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, количество поврежденных домов в селе Теребрено увеличилось до трех.