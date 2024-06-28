Дом задержанного после терактов главы Сергокалинского района попал на видео

Фото: NEWS.ru

NEWS.ru публикует кадры, на которые попали дома экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его сыновей. Семья сейчас живет в Сергокале. Согласно просочившимся в Сеть данным, дом экс-главы района находится на улице Буденного, 65, но, по словам местных жителей, он отдал его сыновьям.

Здание разительно отличается от соседних богатым внешним убранством и высоким неприступным забором. Сам Омаров живет на большем участке по адресу: Азизова, 99. Дом также обнесен высоким забором, за которым можно разглядеть лишь крышу.

Местные неохотно разговаривают о семье Омаровых и событиях 23 июня, так как все друг друга знают и не хотят подвергать себя опасности. Одна из жительниц Сергокалинского района назвала семью Омаровых беспредельщиками.

Они [Омаровы] беспредельщики. По разговорам женщин, они отнимают участки. У них все захвачено! — заключила она.

Накануне жители Сергокалинского района рассказали, что после задержания Омарова, чьи дети участвовали в теракте, росгвардейцы открыли стрельбу недалеко от центрального парка, чтобы разогнать собравшихся здесь местных жителей, которые требовали, чтобы Омарова отпустили. По словам очевидцев, силовики стреляли в воздух и никто не пострадал, несмотря на распространившиеся в Сети слухи, что ранили одного из росгвардейцев.

Ранее NEWS.ru опубликовал кадры из Сергокалы — родного села террористов, участвовавших в вооруженных нападениях на два православных храма и две синагоги в Махачкале и Дербенте. Омаров родом из соседнего села Мюрего, расположенного южнее в более высокогорной области. По словам местных жителей, времена ваххабитов в селе закончились в 2009–2010 годах, а до этого бандформирования терроризировали местных.