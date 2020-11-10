Дом-памятник продают за один рубль в Великом Устюге

https://static.news.ru/photo/8b08e8c8-23f5-11eb-8dec-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Двухэтажный деревянный особняк XIX века на углу улиц Водников и Энгельса в Великом Устюге выставили на продажу за один рубль с условием, что собственник возьмёт на себя все расходы по реставрации этого объекта культурного наследия регионального значения.

Как сообщает портал 35media, фасад особняка украшают пилястры и подоконные вставки, ценность представляет также фонарь на углу дома в стиле модерн. Фундамент, сруб, перекрытия и лестницы находятся в хорошем состоянии, ремонт требуется полам, потолкам, кровле, печам, окнам и дверям. По предварительным подсчётам, реставрация может обойтись в 14 млн рублей, эскизный проект уже разработан.

В особняке раньше располагалась детская районная поликлиника. После реставрации здание можно использовать как гостиничный комплекс, торгово-офисный центр, клинику или жилой дом.

Как писал NEWS.ru, московские власти опубликовали список памятников архитектуры, отреставрированных в текущем году. Всего с 2011 года в столице отреставрировали 1495 объектов культурного наследия, в этом году, несмотря на эпидемиологические ограничения, специалистам удалось завершить реставрацию 71 объекта.

В частности, исторический вид удалось вернуть Северному речному вокзалу, актовому залу Московской классической гимназии, памятнику эпохи конструктивизма — Дому Наркомфина, башне гостиницы «Пекин», городской усадьбе XIX века на Гончарной улице и классическому образцу московского жилого дома начала XIX века — Дому с мезонином в Елоховском проезде, который чудом уцелел во время знаменитого пожара 1812 года.