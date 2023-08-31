Дом героя СВО из Якутии подведут к центральному отоплению Дом семьи наводчика танка «Алеша» в Якутии подключат к центральному отоплению

Фото: kremlin.ru

Герой России ефрейтор Алексей Неустроев

Дом семьи наводчика танка «Алеша» и Героя России Алексея Неустроева в Якутии подключат к центральному отоплению, сообщила пресс-служба главы и правительства республики в Telegram. Как отметили в кабмине, в гостях у родителей Неустроева в Усть-Алданском районе побывал глава региона Айсен Николаев и поблагодарил их за сына.

Семья героя проживает в частном доме, отапливаемом дровами. Айсен Николаев по итогам встречи поставил местным властям задачу по подключению дома военнослужащего к центральному отоплению и возмещению затрат по возведению забора, — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что члены экипажа танка вернулись в Якутию в рамках отпуска. Для них было организовано торжественное мероприятие, в ходе которого состоялась премьера песни, посвященной танкистам. Ее исполнил народный артист республики Александр Емельянов. Герои России поблагодарили земляков за оказанную честь и подчеркнули, что выполняли боевые задачи ради своих близких.

Экипаж танка «Алеша» известен уничтожением восьми единиц бронетехники противника в ходе боя на Запорожском направлении. После уничтожения целей танкисты около 40 минут продолжали прикрывать российские мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Потери Вооруженных сил Украины в этом бою составили более 100 человек. Позднее весь экипаж под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова был представлен к званию Героев России.