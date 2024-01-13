Дом экс-участкового после его рассказа о трех трупах в могиле обыскали URA.RU: на Урале обыскали дом экс-участкового после истории про трупы в могиле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В доме бывшего участкового в поселке Шаля Свердловской области Юрия Золотко, рассказавшего о трех трупах в одной могиле, прошел обыск, изъяты компьютер и другие гаджеты, рассказала его супруга Кристина URA.RU. Жена считает, что правоохранители заинтересовались старыми делами, которые вел в свое время участковый.

Следователи забрали компьютер Юры, на котором якобы могут храниться какие-то доказательства. Забрали телефон и другую технику, — сказала Золотко.

Женщина утверждает, что полицейские «подняли старые эпизоды» из 2019, 2021 и 2022 годов. По ее словам, речь шла об избиении ее супругом людей. Она добавила, что все они были ранее судимы. После проведения служебных проверок никаких претензий к Юрию не возникало. Однако сейчас эти дела снова подняли, отметила Кристина.

Издание утверждает, что Золотко увольняли из МВД в сентябре 2022 года, однако он смог восстановиться через суд. 12 января его задержали, а 14-го ему должны избрать меру пресечения.

Осенью в Санкт-Петербурге возле университета промышленных технологий и дизайна охранник обнаружил тело мужчины, привязанное к ограде за шею. Предсмертной записки при покойном не нашли, на вид ему было около 50 лет.