Дом экс-главы «Росгосстраха» ограбили в Подмосковье

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В Подмосковье ограбили дом бывшего гендиректора «Росгосстраха» Дмитрия Маркарова, сообщает РБК. По данным издания, трое неизвестных в балаклавах проникли в его дом в Лосино-Петровском городском округе, связали мужчину и его жену. После этого, угрожая оружием, они потребовали код от сейфа. В итоге преступники забрали оттуда все деньги и ювелирные украшения.

Инцидент произошел в ночь на 30 июня. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Преступников ищут. По разным источникам, им удалось унести около миллиона рублей наличными и украшений на 20 млн рублей.

Ранее в городе Прокопьевске Кемеровской области четверо мужчин напали на незнакомого им человека и потребовали через онлайн-приложение банка оформить кредит на 100 тысяч рублей. После злоумышленники, угрожая насилием, заставили мужчину снять наличные в банкомате.

До этого в городе Узловая Тульской области двое злоумышленников в охотничьих костюмах и масках ограбили ювелирный магазин на сумму более 15 млн рублей. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что подозреваемых в совершении преступления удалось задержать. Для запугивания продавца грабители использовали предмет, похожий на пистолет, а молотком разбили девять витрин.