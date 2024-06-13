Дом экс-чиновника за 470 млн рублей обратят в доход государства Суд Петербурга обратил в доход России землю и дом экс-чиновника под Москвой

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Суд Санкт-Петербурга обратил земельный участок с домом обвиняемых в хищении 245 млн рублей экс-председателя городского комитета по информатизации и связи Ивана Громова, его брата Павла Громова и супруги Павла — Светланы Гринь — в доход государства, сообщили в пресс-службе судов города. Суд удовлетворил иск и обратил в доход РФ земельный участок в Московской области площадью 4371 кв. м стоимостью почти 470 млн рублей и дом на этом участке, площадью 1671,10 кв. м. На недвижимость были наложены обеспечительные меры.

Истец просил суд обратить в доход РФ: земельный участок в Московской области (дачная застройка «Мэдисон парк») площадью 4371 кв. м, стоимостью 469 800 000 руб. (337 100 000 руб. — стоимость дома, 132 700 000 руб. — стоимость участка); дом на земельном участке площадью 1671,10 кв. м. Суд иск удовлетворил, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заместитель руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора арестован на два месяца по подозрению в получении взятки. В феврале 2024 года он и двое его подчиненных получили через посредника 100 тысяч рублей.

До этого бывшего замначальника полиции краевого ГУ МВД России Михаила Привалихина приговорили к 12 годам лишения свободы за коррупцию. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Также он лишен звания подполковника полиции и приговорен к уплате штрафа в 24 млн рублей.