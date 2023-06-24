«Должны сплотиться»: в Госдуме отреагировали на призыв Пригожина к мятежу Депутат Бородай призвал всех сплотиться вокруг Путина и не нарушать единство страны

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы Александр Бородай

Депутат Госдумы Александр Бородай заявил NEWS.ru, что в сложившейся в России ситуации всем необходимо сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина, чтобы единство страны не было разрушено. Он подчеркнул, что можно по-разному относиться к действиям федеральных чиновников, однако в период борьбы за существование силы России заключается в единстве.

Единство страны не должно быть разрушено, мы можем по-разному относиться к действиям отдельных федеральных чиновников <...> в период, когда вы ведем борьбу за все существование – наши силы исключительно в единстве и сплотиться мы должны вокруг президента Российской Федерации Владимира Путина, — сказал парламентарий.

24 июня в Национальном антитеррористическом комитете сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Пригожина, которому вменяют попытку организации вооруженного мятежа. В ФСБ России заявили, что со стороны Пригожина прозвучали заявления, которые фактически являются призывами к началу гражданскому конфликта в России.

Президент РФ Владимир Путин 24 июня в своем обращении к гражданам пообещал, что власти жестко ответят на действия тех, кто пытается устроить мятеж. Путин подчеркнул, что любая внутренняя смута представляет смертельную угрозу для российской государственности и нации.