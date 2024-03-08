«Должны были построить новую»: жительница Шагонара о взрыве на ТЭЦ Жительница Шагонара: деньги на новую ТЭЦ ушли на ремонт старой, где произошло ЧП

Фото: vk.com/ulug_khem17

Жительница Шагонара, где 6 марта произошел взрыв на ТЭЦ, Марина рассказала NEWS.ru, что в городе должны были построить новую электростанцию, но проект остановился на стадии фундамента. По ее словам, выделенные деньги пошли на ремонт в старой котельной.

Новая котельная не была построена, заложили только фундамент и благополучно забыли. Потратили деньги, выделенные на новую котельную, на ремонт старой котельной и отчитались тем, что сделали ремонт, хотя должны были построить новую, — рассказала она.

ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве произошло ранним утром 6 марта, в результате происшествия пострадали 23 человека. Как уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, сейчас двое рабочих находятся в критическом состоянии, еще шесть человек — в тяжелом состоянии.

Причиной взрыва могла стать детонация угольной пыли в помещении для подачи топлива, расположенном в центральном здании котельной. После взрыва возник пожар, огонь охватил 50 квадратных метров. Кроме того, как подчеркнул профессор НИУ ВШЭ Сергей Сиваев, самыми распространенными причинами аварий в коммунальной инфраструктуре являются человеческий фактор и износ оборудования. В Туве оба эти признака присутствуют, но это общая оценка. Возбуждено уголовное дело о халатности.

В результате происшествия без отопления осталось 62 многоквартирных и 216 частных домов. В них проживает примерно 4000 человек, всего население Шагонара составляет 12 204 человека. Через два дня, 8 марта, в городе запустили три мобильные котельные. Но, по словам местных жителей, тепло подали лишь в частные благоустроенные дома, а остальные жители города до сих пор сидят «у холодных батарей».