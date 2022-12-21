Должность президента Татарстана планируют переименовать в главу республики В Госсовет Татарстана внесли проект поправок о переименовании должности главы республики

Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов

В Госсовет Татарстана внесен проект поправок к Конституции республики, предполагающий переименование должности президента Татарстана в главу региона. Проект опубликован на сайте Госсовета региона. Он внесен группой депутатов. Проект может быть рассмотрен на ближайшем заседании Госсовета, которое запланировано на 23 декабря.

Слова «Президент Республики Татарстан» заменить словами «Глава Республики Татарстан», — говорится в тексте.

В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на приведение Конституции Республики Татарстан в соответствие с законом о поправке к Конституции Российской Федерации и новой редакцией федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ в частности запрещает руководителям регионов именоваться президентами.

12 июля президент России Владимир Путин подписал указ о составе Госсовета, в котором должность Рустама Минниханова была изменена с «президента Республики Татарстан» на «главу Республики Татарстан».

Политолог Аббас Галлямов заявил, что переименование должности Минниханова с президента на главу республики — демонстративный жест Путина. По его словам, Татарстан до настоящего времени оставался единственным регионом, руководитель которого именовался президентом.