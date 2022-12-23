Должность президента Татарстана переименовали Должность президента Татарстана переименовали в раиса республики

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Рустам Минниханов

На заседании Госсовета Татарстана президиум внес законопроект, изменяющий титул главы республики с президента на «раиса» (главу) республики, передает корреспондент «Ведомостей». Раис представляет собой название титула президента в арабском и ряде других восточных языков.

На заседании Госсовета (парламента) Татарстана президиум внес законопроект, изменяющий титул главы республики. Вместо президента он будет называться глава (раис) Татарстана, — сказано в сообщении.

Ранее члены комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению не поддержали внесенные в парламент изменения конституции республики и раскритиковали поправку о переименовании должности президента Татарстана. Депутаты также выразили недовольство отменой требования для кандидата на пост высшего должностного лица республики знания двух госязыков — русского и татарского.

В пояснительной записке к документу говорится, что он направлен на приведение конституции республики в соответствие с законом о поправке к Конституции РФ и новой редакцией федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ, в частности, запрещает руководителям регионов именоваться президентами.