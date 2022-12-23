Должность президента республики в Татарстане переименуют Госсовет Татарстана поддержал переименование поста президента республики в раиса

Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов

Госсовет (парламент) Татарстана принял в первом чтении проект поправок в конституцию республики, предусматривающий переименование должности президента в раиса, передает корреспондент ТАСС. Однако это произойдет лишь после окончания срока полномочий действующего главы региона Рустама Минниханова.

Наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет «глава - раис Республики Татарстан». Предполагается возможность использования и сокращенного варианта – «раис Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

В Госсовете отметили, что Минниханов избирался на свою должность в качестве президента и переходное положение законопроекта позволит учесть требования федерального закона, а также отразить исторические, национальные и культурные особенности Татарстана.

Раис - название высшего титула в арабском и ряде других восточных языков.

12 июля президент России Владимир Путин подписал указ о составе Госсовета, в котором должность Рустама Минниханова была изменена с «президента Республики Татарстан» на «главу Республики Татарстан».

Политолог Аббас Галлямов заявил, что переименование должности Минниханова с президента на главу республики — демонстративный жест Путина. Он напомнил, что Татарстан до настоящего времени оставался единственным регионом, руководитель которого именовался президентом.