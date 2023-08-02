Доллар резко подорожал Курс доллара на МосБирже поднялся выше 94 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже поднимался до 94 рубля впервые с 28 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов. Американская валюта прибавила в цене больше чем на полтора рубля.

По данным на 17:17 мск, доллар рос на 1,87%, до 94,06 рубля. К 17:20 мск доллар немного замедлил рост до 94,01 рубля (+1,82%). В то же время евро прибавляет 1,67%, поднимаясь до 102,87 рубля, а курс юаня растет на 1,61%, до 13,045 рубля.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что в ближайшее время курс доллара будет находиться в интервале 89–92 рублей, такая же волатильность ожидает евро. Он уточнил, что ситуация не изменится до того момента, пока не произойдет какого-либо события фундаментального характера. По его словам, повлиять на российскую валюту может ситуация в зоне специальной военной операции. Экономист заключил, что укрепление военных позиций сделает рубль более прочным.

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что ослабление курса рубля связано с притоками и оттоками валюты в страну. Министр также отметил, что на колебания курса валют мог повлиять летний сезон: когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растет.