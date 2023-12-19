Долгое ожидание скорой обернулось реанимацией для ребенка в Новосибирске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственное управление СК РФ по Новосибирской области начало проверку в связи с госпитализацией годовалой девочки, к которой скорая помощь добиралась шесть часов, сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на информацию ведомства. Ребенок попал в реанимацию.

Как рассказала изданию мать девочки, ее дочь страдает фебрильными судорогами, которые случаются при температуре выше 37,5. 16 декабря у ребенка поднялась температура, и родители вызвали на дом врача из поликлиники, а также позвонили в скорую. Пришедший участковый врач осмотрел ребенка, выписал лекарства от гриппа и ОРВИ. В скорой помощи, между тем, отказались ехать на вызов, сославшись на некий запрет выезда к людям с температурой.

Я также обтирала ребенка, чтобы сбить температуру, дочка уснула. Все это время я измеряла температуру, и выше 37,8 она не поднималась. Но после дневного сна ребенок плакал, странно себя вел, отказалась от еды, стала вяленькой. Я снова позвонила в скорую, — рассказала мать ребенка.

У девочки тем временем началась рвота, продолжила женщина. В общей сложности, если считать от времени первого вызова, скорая помощь ехала к семье шесть часов. Приехавшие медики приняли решение о срочной госпитализации в инфекционную больницу. В приемном покое у девочки начались судороги, она посинела у матери на руках и потеряла сознание. Ребенка забрали в реанимацию.

Точный диагноз матери пока не сообщили, пишет издание. Женщина подала жалобу в Минздрав. Также с ней связались следователи. Они начали уголовно-процессуальную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Санкт-Петербурге крупная глыба льда упала на коляску с двухлетним ребенком. Пострадавший госпитализирован, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.