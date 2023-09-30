Документ: еще в 1917 году Донбасс сопротивлялся Киеву

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Украинская националистическая власть еще в 1917 году попыталась заполучить Донбасс, но местные жители оказали ей резкое сопротивление. Они обосновали невозможность административного подчинения Киеву, говорится в архивных документах, представленных в рамках онлайн-выставки «Донбасс: страницы истории» (начало XVIII века — 1922 год)», передает РИА Новости.

Самопровозглашенная украинская Центральная Р\рада летом 1917 года потребовала у Российской империи Новороссию и часть Донбасса. Тогда Николай фон Дитмар — глава Совета съездов горнопромышленников юга России заявил, что район отличается от Киевского в географическом, промышленном и бытовом плане.

Весь этот район как в промышленном отношении, так и в географическом и бытовом представляется совершенно отличным от Киевского и имеет самостоятельное первостепенное значение для России, и административное подчинение Харьковского района Киевскому району решительно ничем не вызывается, — подчеркивал фон Дитмар.

Ранее президент Владимир Путин поздравил граждан с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщили в пресс-службе Кремля. В своем заявлении он отметил, что год назад, 30 сентября 2022 года, произошло событие, имеющее историческое значение.