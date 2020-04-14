Доктор Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе

https://static.news.ru/photo/651fd8aa-7e74-11ea-8207-fa163e074e61_660.jpg Леонид Рошаль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль обратился с призывом к Следственному комитету прекратить проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе.

Медицинское учреждение закрылось на карантин 6 апреля после того, как у врачей и пациентов тесты на COVID-19 дали положительный результат. Башкирские следователи начали проверять больницу в доследственном формате 11 апреля. Они подозревали руководство стационара в халатности.

Призываем Центральный Следственный комитет России дать оценку действиям башкирских следователей и прекратить доследственную проверку, — цитирует заявление Рошаля РИА Новости.

В обращении знаменитого доктора отмечается, что главный врач больницы Эльза Сыртланова — профессор, доктор медицинских наук, терапевт — не первый день находится в очаге инфекции. Вместе с персоналом и пациентами внутри закрытой больницы она подвергает себя опасности заразиться коронавирусом.

Рошаль задался вопросом, как можно в такой ситуации принимать решение о доследственной проверке по признаку уголовного преступления.

С нашей точки зрения, это не выдерживает критики. И полностью деморализует врачей, находящихся в тяжелейшей ситуации, — отметил президент Национальной медицинской палаты.

К этому моменту в России 21 102 случая заражения коронавирусом. За сутки заболевших стало на 2774 больше. 1470 человек справились с COVID-19 и выздоровели. Жертвами коронавирусной инфекции стали 170 человек. В Москве 13 002 заболевших, 1016 выздоровели, 95 умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее Леонид Рошаль и депутат Госдумы Николай Валуев поддержали решение президента РФ Владимира Путина продлить выходные до конца апреля.