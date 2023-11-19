Доказательства пропали из уголовного дела пермского завода «Телта» Жесткие диски с бухгалтерскими отчетами завода «Телта» не нашли при обыске

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Сотрудники правоохранительных органов не смогли найти жесткие диски с бухгалтерскими отчетами ОАО Пермский телефонный завод «Телта», передает «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, соответствующая информация содержится в материалах уголовного дела о мошенничестве в крупном размере, по которому ранее арестовали главного бухгалтера и директора и бывшего совладельца компании.

В помещениях пермского телефонного завода сотрудники правоохранительных органов не смогли обнаружить жесткие диски с программой «1С: Предприятие». Из серверной носители изъяли не установленные лица. После начала обыска система перестала работать. Местонахождение дисков в данный момент не установлено, — говорится в судебных бумагах.

Сейчас фигуранты дела находятся в следственном изоляторе. Речь идет о контрактах, которые пермское предприятие заключало с Министерством обороны РФ с 2014 по 2023 годы, на поставку ведомству телефонных аппаратов. В сентябре Хамовнический суд города Москвы арестовал имущество топ-менеджеров «Телты».

Ранее появилась информация, что завод тратил федеральные средства на модернизацию спецсвязи, используя китайские компоненты. По другой версии следствия, в «Телте» могли отгружать заказчикам изделия по завышенным ценам.