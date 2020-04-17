Доход главы Ленобласти за 2019 год вырос на 1 млн рублей

https://static.news.ru/photo/b533ccbe-80ba-11ea-b1e2-fa163e074e61_660.jpg Александр Дрозденко Фото: Александр Дрозденко/vk.com

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко увеличил свой доход за прошлый год на 1 млн рублей по сравнению с 2018 годом, а доход его жены увеличился на 1,6 млн рублей за этот же период. Такие данные содержатся в декларации опубликованной на сайте регионального правительства.

Задекларированный годовой доход — 6 млн 007 тыс. 445 рублей 89 копеек, — говорится в документе.

В 2019 году доход губернатора Ленобласти составлял 5,022 млн рублей. В его пользовании находится квартира в России площадью 305 квадратных метров и жилой дом площадью 327,9 квадратных метров.

Дрозденко также владеет автомобилем Volvo XC 90, квадроциклом Yamaha — 700, снегоходом Ski-doo и двумя прицепами. По данным декларации, изменилась модель мотоцикла Harley Davidson, принадлежащего губернатору. В 2018 году Дрозденко внёс в декларацию трёхколёсную модель Tri Glide Ultra. В 2019 году он обозначил в декларации модель FLHXSE — классический двухколесный мотоцикл.

Доход жены Дрозденко вырос в 2019 году на сумму около 1,6 млн рублей и составил 16,25 млн рублей. В 2018 году он составил 14,645 млн рублей. Женщина владеет внедорожником Land Rover Discovery, земельными участками, жилым и гостевым домом, хозблоком с гаражом, долей в квартире и автостоянке. Также в её собственности находятся два нежилых здания.

При этом в декларации от 2018 года владельцем трети квартиры числился несовершеннолетний ребёнок, но в 2019 его не указали в декларации.

Как писал NEWS.ru, сведения о доходах россиян не будут включать в единый регистр населения.