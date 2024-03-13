«Договорняков не будет»: Коц рассказал о «плачущих от гордости» жителях ЛНР Коц рассказал о «плачущих от гордости» жителях ЛНР на досрочном голосовании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военкор Александр Коц написал в своем Telegram-канале, что в ходе досрочного голосования на выборах президента России в ЛНР наблюдал людей, «плачущих от гордости». По его словам, страшно представить, что жители Донбасса могли так и не получить это право в результате каких-либо договоренностей, если бы Россия не начала СВО.

Сегодня наблюдал за досрочным голосованием в городах ЛНР, которые де-факто, а потом и де-юре стали Россией уже в ходе СВО. У людей буквально слезы на глазах от гордости. Оттого, что они получили возможность выбирать президента РФ, — написал Коц.

Журналист отметил, что глава государства Владимир Путин в свежем интервью Дмитрию Киселеву говорил, что Россия готова к переговорам по Украине. Президент указал, что Москва будет действовать только в соответствии с интересами страны, учитывая высокую степень ответственности за такие решения, обратил внимание Коц.

И это главная гарантия того, что никаких позорных договорняков, из-за которых граждане России не смогут плакать от гордости, уже не будет, — констатировал он.

Досрочное голосование на выборах президента РФ стартовало в ЛНР 11 марта. Оно продлится до 14 марта. На территории республики создан 581 избирательный участок.

На подконтрольной России части Запорожской области досрочное голосование началось еще 25 февраля. Первыми возможность воспользоваться своим избирательным правом получили жители населенных пунктов в приграничной зоне.