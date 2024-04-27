В Улан-Удэ мать с ребенком нашли под окнами многоэтажки В Улан-Удэ погибла мать пятимесячного ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Улан-Удэ молодая мать была найдена под окнами многоэтажного дома рядом с пятимесячным младенцем, сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ». По словам очевидцев, женщина упала с седьмого или с десятого этажа. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавших. На месте также была мать девушки.

Также очевидцы отмечают, что девушку пытался удержать мужчина. Предположительно, речь идет о муже пострадавшей. Сообщается, что мать младенца скончалась, а за жизнь ребенка борются врачи. Портал «ИнформПолис» пишет со ссылкой на Минздрав, что ребенок находится в тяжелом состоянии. На месте ЧП работают сотрудники полиции и следственных органов.

Ранее в Бурятии Еравнинский районный суд приговорил местного 48-летнего жителя к восьми годам и двум месяцам исправительной колонии общего режима после самоубийства дочери. Следствие установило, что родственник постоянно избивал и унижал дочь. Девочка свела счеты с жизнью летом 2023 года. В качестве основной улики в деле были приведены записи из Telegram-канала, который вел ребенок.