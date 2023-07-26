Дочь зама премьер-министра Башкирии устроила аварию в Уфе «360»: дочь зама премьер-министра Башкирии Сагитова устроила аварию в Уфе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дочь заместителя премьер-министра правительства Республики Башкирия Ирека Сагитова устроила аварию в Уфе, сообщает «360». Пассажир автомобиля, получивший в ДТП небольшую травму головы, рассказал изданию, что водитель, с которым он ехал, поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора, когда произошло столкновение.

Я только отошел, сначала вообще ничего не понял. Мы ехали на зеленый, поворачивали налево, и произошло столкновение, — поделился пострадавший.

На вопрос, действительно ли за рулем находилась дочь Сагитова, мужчина ответить не смог. Он иронично уточнил, что «паспорта не проверял». Пассажир подчеркнул, что удар из-за столкновения был сильным. Судя по опубликованным кадрам после аварии, обе машины получили сильные повреждения.

На место аварии прибыли две машины скорой помощи, а также правоохранители. Детали произошедшего на данный момент неизвестны, в том числе и информация о наличии других пострадавших.

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