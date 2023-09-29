Дочь российской «Миссис Вселенная» попалась на краже сварочного аппарата В Петербурге задержали 24-летнюю дочь российской «Миссис Вселенная»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге 24-летнюю дочь местной модели и победительницы конкурса «Миссис Россия-Вселенная», сообщает «Фонтанка». По данным издания, девушка украла сварочный аппарат в строительном супермаркете «Леруа Мерлен».

Как пишет «Фонтанка», инцидент произошел в супермаркете на Парашютной улице, откуда злоумышленница со своим парнем уехали с неоплаченным товаром на Range Rover, зарегистрированном на обладательницу титула «Миссис Россия-Вселенная 2020».

Петербурженку вскоре задержали и поместили в изолятор временного содержания в качестве подозреваемой. Вместе с девушкой туда попал и ее молодой человек. Во время дачи показаний парень утверждал, что не имеет отношения к краже. По его словам, сварочный аппарат стоимостью в 10 тысяч рублей девушка стащила без его ведома, а покупки на кассе они оплачивали отдельно.

Ранее также сообщалось, что злоумышленники проникли в дом главы муниципального округа Южное Бутово Павла Голубцова, воспользовавшись отъездом чиновника. Они отогнули окно, попали внутри и добрались до сейфа, забрав оттуда все содержимое. По возвращении Голубцов обнаружил в доме много грязных следов. Как выяснилось, у него украли деньги и травматический пистолет.