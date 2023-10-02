Дочь оперной певицы Вассербаум подожгла дверь экс-бойфренда за насилие

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наследница оперной певицы из Санкт-Петербурга Светланы Вассербаум подожгла дверь квартиры бывшего возлюбленного, пишет Telegram-канал Mash на Мойке. По словам девушки, ее поступок был вызван агрессией со стороны экс-ухажера.

Девушка сама пришла в полицию с повинной и рассказала, что подверглась домашнему насилию со стороны парня, который зависим от алкоголя и наркотиков. По ее словам, молодой человек регулярно избивал и против воли удерживал ее в квартире.

Отчим пострадавшей девушки сообщил, что она подала на парня заявление об избиении. Однако пока против него не организовано никаких проверок. Вместе с тем против самой дочери оперной дивы возбудили уголовное дело о поджоге.

Ранее в Серпухове бывший сожитель облил женщину бензином и поджег прямо на улице. По словам соседей, пара воспитывала двоих детей и у них часто были скандалы. Пострадавшую доставили в отделение реанимации, в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. Санкции по этой статье предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.