Дочь Кадырова стала главой образовательного департамента в Грозном

Младшая дочь чеченского главы Рамзана Кадырова Хадижат стала главой грозненского департамента дошкольного образования. Об этом 11 декабря на своей официальной странице в социальной сети рассказал председатель комитета правительства республики по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов.
Он оценил назначение Хадижат Кадыровой на указанную должность как знак доверия со стороны самого Кадырова. Также Джунаидов заметил, что случившееся является свидетельством признания со стороны главы Чечни управленческого таланта и руководительских способностей дочери, её высокой эффективной деятельности в должности руководителя «лучшего дошкольного образовательного учреждения столицы республики».
Уважаемая Хадижат Рамзановна! Нет сомнения в том, что Вы оправдаете оказанное доверие и приложите все силы для того, чтобы должным образом развить вверенный Вам участок и эффективно реализовать его потенциал. Уверен, что Ваш профессиональный опыт и организаторские способности будут служить успешной реализации намеченных планов и проектов, — написал Джунаидов в Instagram.
В сентябре 2020 года старшая дочь Кадырова Айшат стала первым заместителем министра культуры Чечни.
Как ранее передавал NEWS.ru, Рамзан Кадыров назвал санкции США и Великобритании против руководства республики абсурдными и позорными.
Ранее, 10 декабря, Кадыров был внесён в санкционные списки «акта Магнитского». Кроме того, под ограничения попали ближайший помощник главы Чечни Даниил Мартынов, вице-премьер республики Вахит Усмаев и уполномоченный представитель республики при президенте РФ Зияд Сабсаб.