Дочь Кадырова стала главой образовательного департамента в Грозном

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Для граждан, которые вошли в новые группы риска, открыта запись на прививку от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Открываем, как и обещал, с понедельника запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска, — приводит его слова URA.RU. В них вошли сотрудники МФЦ, работники торговли, услуг и культуры....