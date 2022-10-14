«Доброжелательная»: соседка о подозреваемой в убийстве сестры школьнице Соседка назвала подозреваемую в убийстве сестры школьницу из Саратова «доброжелательной девочкой»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соседка подозреваемой в убийстве своей 10-летней сестры школьницы из Саратова рассказала, что та была «доброжелательной девочкой», спокойным и общительным ребенком, сообщает «360». По словам другой соседки, накануне трагедии она весь день провела дома, однако никаких криков не слышала.

У нас свекровь рядом живет. Мы даже двери не закрываем. Поэтому я очень удивлена. Девочки всегда с мамой ходили, очень доброжелательные. Поэтому я просто в шоке и не понимаю, как это могло произойти, — рассказала жительница этого дома Марина.

По словам женщины, обе школьницы всегда здоровались, иногда вместе возвращались домой из школы. За старшей девочкой необычного поведения соседка не замечала, как и странной одежды. По ее словам, она являлась обычным подростком и ничем не отличалась от других сверстников.

Другая соседка Карина сообщила, что накануне убийства она весь день провела дома, однако никаких криков не слышала.

Родителей девочек дома не было. Их мама с работы вернулась около шести вечера, где все и обнаружила, а после вызвала полицию, — рассказала она.

Бывшие одноклассники подозреваемой ранее рассказали, что та увлекалась историями, где фигурирует насилие.

В региональном Следственном комитете ранее сообщили, что в Саратове в квартире на улице Батавина супружеская пара обнаружила тело 10-летней дочери с ножевыми ранениями, а также с ожогами. Telegram-канал SHOT отмечал, что девочка получила 19 ножевых ранений в живот и спину. В убийстве подозревают ее 14-летнюю сестру, добавили в СК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения.