ДНР: ВСУ обстреляли Донецк ровно в момент начала перемирия

Фото: dan-news.info

ВСУ обстреляли Донецк ровно в 12:00, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов. В это время началось объявленное российской стороной перемирие. Отмечается, что под обстрелом оказался Петровский район города.

Выпущено шесть снарядов калибра 155 мм, — говорится в Telegram-канале представительства.

Чуть более чем за час до этого Донецк был обстрелян два раза в течение 15 минут. Сначала в 10:35 украинские военные выпустили четыре снаряда калибра 155 мм. Затем в 10:50 было выпущено еще три снаряда аналогичного калибра. В СЦКК ДНР передают, что в общей сложности за утро 6 января Донецк обстреляли четыре раза. Во всех случаях под огонь попадал Петровский район города.

Министр обороны Сергей Шойгу по поручению российского президента 5 января отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Режим введен в действие с 12:00 6 января, он продлится до конца 7 января.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от рождественского перемирия, которое объявила Москва. Он назвал его прикрытием для усиления российских позиций.