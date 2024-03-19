Дневники Геббельса изъяли у россиянки на границе с Китаем В Хабаровском крае таможенники нашли в багаже россиянки дневники Геббельса

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В Хабаровском крае на границе с Китаем таможенники изъяли книгу министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса, сообщил Telegram-канал «Кровавая барыня». Запрещенные материалы нашли в багаже 39-летней россиянки.

Женщина пыталась провезти через пункт пропуска Покровка «Дневники 1945 года: Последние записи». Она заявила, что привезла книгу для собственного использования и не знала о ее запрете в России.

Экспертиза установила, что произведение входит в список экстремистских материалов и оправдывает направленные против евреев дискриминационные действия. В связи с этим возбуждено дело об административном правонарушении по статье о несоблюдении запретов на вывоз товаров. Вопрос будет рассмотрен в суде.

Ранее бывшую медработницу из Петербурга задержали при попытке отправки 25 ампул рецептурного препарата в США. Женщина спрятала ампулы в коробках с детским конструктором. В декларации на отправление женщина указала, что в посылке находятся полотенца, детские игры, носки и одежда. При осмотре посылки обнаружили ампулы с раствором препарата, который классифицируется как транквилизатор с успокоительным эффектом и используется для внутривенного и внутримышечного введения.