Днепрогэс в Запорожье полностью вывели из строя Рогов: Днепрогэс полностью выведена из строя и не производит электроэнергию

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ДнепроГЭС

Днепровская гидроэлектростанция, которая находится в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, полностью выведена из строя и не производит электроэнергию, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, после нескольких ударов перестали функционировать машинные залы и распределительные станции объекта.

ДнепроГЭС на сегодня полностью выведена из строя. Она не производит электроэнергию, на которой ранее зарабатывали украинские олигархи (Ринат. — NEWS.ru) Ахметов и (президент Украины Владимир. — NEWS.ru) Зеленский, а также использовали для своих военных нужд ВСУ, — отметил Рогов.

Глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий 2 июня заявил, что Днепрогэс находится в очень затруднительном положении. По его словам, крупнейшая ГЭС в стране получила серьезные повреждения. Кудрицкий также отметил, что восстановлению нормальной работоспособности станции мешают «серьезные препятствия».

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что организация не имеет достаточно данных, чтобы дать независимую оценку по поводу того, кто обстреливает Запорожскую АЭС. Он утверждает, что дроны могут иметь запутанную траекторию, и по обломкам оружия не всегда можно определить, чье оно.

