Для жителей одного региона подготовили план действий при обнаружении БПЛА УГОЧС по Нижнему Новгороду: при обнаружении БПЛА необходимо уйти из опасной зоны

Фото: МО РФ

При обнаружении беспилотных летательных аппаратов гражданам необходимо покинуть опасную зону или укрыться в тени зданий или деревьев, а также предупредить других местных жителей о возможной угрозе, сообщили в УГОЧС по Нижнему Новгороду. Согласно инструкции, нужно сообщить полную информацию о месте, количестве и времени выявления БПЛА по номеру 112.

Необходимо оперативно сообщить полную информацию о месте, количестве и времени выявления с привязкой к местности в следующие службы: дежурному Единой дежурно-диспетчерской службы города Нижнего Новгорода, дежурному МВД по городу Нижний Новгород, в службу «112», — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что нижегородцам запрещается находиться в прямой видимости дрона. Также нельзя пытаться обезвредить его, сбить подручными предметами и другими средствами поражения. Запрещено пользоваться радиоаппаратурой, телефонами и устройствами GPS вблизи беспилотника.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что украинские военные при помощи беспилотников в ночь на 1 марта пытались атаковать градообразующий завод имени Свердлова в Дзержинске, который входит в состав военно-промышленного комплекса РФ. По информации канала, завод является одним из крупнейших российских производителей взрывчатки и основных составляющих для боеголовок к ракетным комплексам ПВО. Минобороны РФ информацию об атаке на предприятие не комментировало.