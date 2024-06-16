Для уничтожения дронов ВСУ создана сеть пунктов воздушного наблюдения МО: десантники создали сеть пунктов воздушного наблюдения в Часовом Яре

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ПЗРК «Верба»

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что на донецком направлении подразделения противовоздушной обороны ивановских десантников оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения для обнаружения и уничтожения украинских дронов. В окрестностях Часова Яра их поддерживают расчеты ПЗРК «Верба».

После обнаружения воздушных целей зенитчики пусками ракет из ПЗРК «Верба» с временных и основных стартовых позиций уничтожают БПЛА, в том числе из состава вражеского комплекса разведки и корректировки огня «Лелека», — говорится в публикации военного ведомства.

Ранее сообщалось, что звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С ударило по командному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Цель была успешно поражена после применения фугасных авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Штурмовая группа Вооруженных сил России взяла в плен украинских военнослужащих в районе населенного пункта Красногоровка в ДНР, где сейчас идут ожесточенные бои, рассказал ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Бойцы ВСУ попытались спрятаться в блиндаже, но вскоре решили сдаться российским солдатам. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.