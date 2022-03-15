Для строительства подмосковной школы начали искать нового подрядчика

Для строительства школы в городском округе Ступино начали искать нового подрядчика, сообщают «Вести Подмосковья». Школа в квартале «Надежда» должна быть достроена в 2024 году, но предыдущий подрядчик, финансово-строительная компания «Хаки», срывала сроки и попала в реестр недобросовестных поставщиков.

Комитет по конкурентной политике Московской области объявил конкурс для поиска нового подрядчика для строительства школы на 550 мест. По плану она трёхэтажная, её площадь 11,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, объявлен конкурс на строительство пристройки к школе № 7 в Долгопрудном на Лихачёвском шоссе. Начальная цена закупки около 1,8 млрд рублей. В школе учатся почти тысяча детей, пристройка же рассчитана на 1500 учеников. Работы должны закончиться тоже в 2024 году.

Новый корпус возведут на деньги из областного бюджета, в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее сообщалось, что в Московской области ищут подрядчика для строительства школы в селе Павловская Слобода городского округа Истра. Максимальную цену контракта установили в 1,27 млрд рублей, деньги на строительство учебного заведения также выделят из областного бюджета.