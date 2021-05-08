В поисках главы омского Минздрава задействуют беспилотник

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Сотрудники МЧС планируют задействовать беспилотник при поиске пропавшего 7 мая министра здравоохранения Омской области Александр Мураховского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

От МЧС России будет привлечена на поиски человека беспилотная авиационная система и два сотрудника, — сообщили в ГУ МЧС по Омской области.

По данным полиции, Мураховский выехал на квадроцикле с охотбазы в районе деревни Поспелово (в 270 км от Омска) в лес и пропал. Его поиски затруднены плохой проходимостью местности и наличием заболоченных участков. В них участвуют личный состав пункта полиции «Большеуковский», сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители, также задействованы вертолёты.

Как рассказал ранее один из участников поисковой операции, Мураховский мог врезаться на квадроцикле в дерево и потеряться всего в 1,5 км от дороги. Другой участник поисков рассказал, что Мураховский был на участке, где с трёх сторон идут дороги и все они ведут на базу. По каким причинам он не смог выбраться из леса, пока неясно.

Ранее Мураховский работал главврачом Омской больницы скорой медпомощи № 1, куда 20 августа 2020 года с самолёта доставили оппозиционера Алексея Навального. 7 ноября 2020 года Мураховский стал новым министром здравоохранения Омской области.