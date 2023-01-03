Для пары, обвиняемой в фейках и вандализме, запросили 7,5 года колонии Гособвинение запросило по 7,5 года лишения свободы по делу о «фейках» и вандализме для семейной пары из Тверской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семейной паре из Тверской области грозит срок в 7,5 года лишения свободы по делу о фейках про армию РФ и вандализме. Такой срок гособвинение запросило для Александра Мартынова и Людмилы Разумовой, пишет «ОВД-Инфо» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) со ссылкой на знакомых семьи.

По данным портала, в марте против супругов завели дело за публикацию в Сети видеофайлов, в которых заявлялось об использовании вооруженных сил для уничтожения городов и гражданского населения Украины. Позже против них также возбудили дело о вандализме за «осквернение зданий и иных сооружений». Следствие подозревает пару в нанесении трафаретных надписей в пяти поселках региона.

Разумова на протяжении девяти месяцев находится в одиночной камере в тверском СИЗО-1. Администрация изолятора не селит ее с другими женщинами, объясняя это инкриминируемой статьей. Вынесение приговора в отношении семейной пары назначено на 25 января.

Ранее прокуратура Краснодарского края возбудила четыре уголовных дела по статьям о фейках про армию РФ. Представитель прокуратуры заявлял, что задержанные публиковали в Сети «недостоверные фотографии с якобы разрушенными жилыми домами на Украине и обвиняли в этом российскую армию».