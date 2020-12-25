Для Крыма и Севастополя одобрили особый порядок закупок по содержанию дорог

https://static.news.ru/photo/ff1dab86-4691-11eb-9765-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool

Совет Федерации одобрил закон, регламентирующий особый порядок госзакупок для Республики Крым и города федерального значения Севастополь по ремонту дорог. Теперь заключать контракт можно будет не с компанией, предложившей более низкую цену, а с выбранным «единственным подрядчиком».

В Республике Крым в процессе проведения закупок работ по содержанию дорог цена контракта по результатам торгов зачастую опускается на уровень, не сопоставимый с предметом закупки, что приводит к невыполнению исполнителем условий контракта либо выполнению его с нарушением качества и сроков, — цитирует ТАСС пояснительную записку.

Авторы инициативы предложили решить данную проблему путём «определения на законодательном уровне единственного подрядчика для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог регионального, межмуниципального или местного значения».

Как писал NEWS.ru, глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал начало строительства опреснительной установки в посёлке Фрунзе в Сакском районе республики. По его словам, позднее опреснители будут также построены в Ялте, Судаке, Керчи и Феодосии.

Ранее правительство России решило направить около 50 млрд рублей на реализацию комплексного плана по водоснабжению Крыма. Решить этот вопрос кабинету министров поручил президент России Владимир Путин. Всего предусмотрено 14 мероприятий, среди них — разработка новых источников воды, возведение гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры. Это позволит обеспечить дополнительную подачу воды в объёме не менее 310 тысяч кубометров в сутки.