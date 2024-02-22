Для человека пострадали при налете дронов ВСУ на российское село Гладков: два человека пострадали при атаке ВСУ на белгородское село Глотово

Село Глотово в Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, украинские войска использовали для атаки беспилотники, которые сбросили взрывные устройства на два грузовых автомобиля. Пострадали двое водителей.

Село Глотово Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые сбросили взрывные устройства на 2 грузовых автомобиля, — написал Гладков.

Глава региона уточнил, что один из раненых получил осколочные ранения руки и лица, у второго мужчины диагностировано осколочное ранение руки. Пострадавших госпитализировали. Гладков добавил, что в результате взрывов один автомобиль загорелся, второй — получил различные повреждения.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке ВСУ на населенный пункт Борок в Погарском районе. По его словам, украинская армия использовала кассетные снаряды, выпущенные из ракетной системы залпового огня. В результате обстрела повреждения получили здание автосервиса и два автомобиля. Никто не пострадал.