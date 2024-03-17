DJ Smash проголосовал на выборах в родном городе DJ Smash проголосовал на выборах президента на участке в Перми

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Андрей Ширман, известный как DJ Smash, проголосовал на выборах в родной Перми, о чем сообщил в Telegram-канале. Он отметил, что приехал в город на юбилей матери, а заодно решил заполнить бюллетень на том же избирательном участке, куда ходил с родителями в детстве.

Друзья, я приехал в Пермь, сегодня у моей мамы юбилей — 75 лет. Буду скоро ее поздравлять, но перед этим хочу сделать одну очень важную, очень классную вещь. Я пойду голосовать. Когда я был маленький, я ходил сюда вместе с папой — голосовать. Для меня всегда это было что-то особенное. Сделать выбор. Тут еще музыка, смотрите, — рассказал музыкант в видео.

DJ Smash предложил подписчикам угадать, за кого он отдал свой голос. Видео, на котором он заполняет бюллетень, обрывается на моменте, когда музыкант выбирает ячейку для галочки.

Ранее лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков проголосовал на выборах в городе Тольятти, где провел студенческие годы и начал музыкальную карьеру. Певец заполнил бюллетень на участке, расположившемся в школе № 16. После он отправился на концерт в родной Ульяновской области.