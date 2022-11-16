Дизайнер Лебедев рассказал, что «расстрелял» подставившего его сотрудника Дизайнер Лебедев наказал монтажера видео с якобы умершим экс-мэром Новосибирска

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев извинился за то, что представил экс-мэра Новосибирска Владимира Городецкого умершим в своем видео на YouTube, сообщает «Сиб.фм». В следующем видео на его канале он признался что уже наказал своего коллегу, который отвечал за монтаж, и признался, что тот «уже расстрелян».

В скандальном ролике Лебедев рассказывал о бывшем директоре оружейного завода ОАО «Ижевский машиностроительный завод, который умер в 2014 году. Его имя и фамилия было таким же, как у бывшего мэра Новосибирска Владимира Городецкого. Фото бывшего новосибирского градоначальника появилось на видео, когда блогер рассказывал о его тезке — бывшем начальнике на оружейном заводе.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ранее заявил, что не знает, кто такой Артемий Лебедев. Он подчеркнул, что не «читает и не собирается читать» этого блогера. Таким образом он ответил на критику дизайнера, который нелестно отозвался о Новосибирске.

До этого Лебедев назвал Новосибирск городом-недоразумением в выпуске своей программы на YouTube. По его мнению, столица Сибири — Красноярск, а Новосибирск как город до сих пор не состоялся. Своё мнение после критики он не поменял, о чём сообщил в новом ролике.