Диверсия Киева? Почему военный Ил-76 рухнул под Иваново на самом деле

Фото: vk.com/podslushano_ivanovo/Global Look Press

12 марта военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области. Точное количество погибших в авиакатастрофе пока неизвестно. Что могло привести к падению борта, была ли это диверсия со стороны украинцев?

Что известно о крушении Ил-76 в Ивановской области

12 марта около 13:15 мск жители Ивановской области сообщили в социальных сетях, что на аэродроме Северный упал либо беспилотник, либо самолет.

Позже появились публикации о загоревшемся в небе воздушном судне. По данным Telegram-канала «112», военный самолет «немного не дотянул до полосы аэродрома Северный и рухнул в лесопосадке».

Позже Министерство обороны России подтвердило крушение Ил-76. По информации ведомства, ону упал во время взлета. На борту воздушного судна находились 15 человек: восемь членов экипажа и семь пассажиров.

По неофициальным данным, все они погибли. Минобороны РФ пока не подтвердило эту информацию. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что на потерпевшем крушение самолете находились пять летчиков из Оренбурга. По его словам, они служили в 117-м военно-транспортном авиационном полку.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Связано ли крушение Ил-76 с диверсией

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов считает, что катастрофа произошла из-за двигателя Ил-76.

«Двигатель отпал. Это видно, потому что был мощный пожар. Была вибрация на фоне разрушения. <...> Предположительно, там не расчетно работал основной или опорный подшипник, начались динамические разбалансировки. Такое случается у двигателей Д-30, это их „ахиллесова пята“», — предположил Попов в разговоре с NEWS.ru.

Как объяснил эксперт, при разбалансировке турбины двигателя из-за трения металлов возникает так называемый «титановый пожар», который практически невозможно потушить.

Попов допускает, что к фюзеляжу Ил-76 могли «прилепить взрывное устройство». Как напомнил собеседник NEWS.ru, именно двигатель самолета вышел из строя, значит, «бомбу нужно искать в нем».

«Даже если у вас рост два метра, вы не достанете руками до двигателей Ил-76. Для этого потребуются специальные средства, такелажные тележки. К тому же, как правило, когда вскрываются двигатели, работает не один человек, а сразу два-три. То есть трудно что-то пронести и сделать. Осуществляется двойной контроль», — объяснил Попов.

Летчик напомнил о крушении Ил-76 в январе 2024 года над Белгородской областью, который был сбит украинцами из ЗРК. Эксперт исключил похожий сценарий на аэродроме Северный.

«Все происходило на прямой видимости руководителя полетов. Это зона ответственности аэродрома, там наблюдают за всем, там есть своя система ПВО. Это было дневное время, видимость была хорошая. След от запущенной ракеты — даже какого-нибудь ПЗРК — был бы виден сразу. Поэтому версия о том, что самолет могли сбить, сразу отметается», — высказал мнение Попов.

Фото: РИА Новости

Какие признаки могут указывать на диверсию

Летчик указал на еще признак диверсии в январе: большой разброс частей самолета на местности. По его словам, это значит, что воздушное судно, скорее всего, начало разрушаться еще в небе. В случае с нынешней катастрофой Ил-76 такого не было, объяснил Попов.

Источник NEWS.ru в военно-промышленной сфере, пожелавший остаться анонимным, согласен с предыдущим экспертом. По его мнению, поскольку взрыва в воздухе не было, вариант диверсии можно исключить.

«Там просто загорелся двигатель. Это нередкое явление. Двигатель мог быть после ремонта, налет большой, не исключено, что его ресурс был почти израсходован», — предположил собеседник NEWS.ru.

Как объяснил Попов, после крушения Ил-76 военные следователи вместе с авиационными экспертами проведут расследование, возьмут соскобы и смывы, проанализируют их на наличие следов взрывчатых веществ. По мнению эксперта, заключение о причинах трагедии в Ивановской области может быть обнародовано в течение месяца.

Какие есть версии крушения Ил-76

После крушения самолета Минобороны РФ сообщило, что получило доклад с места происшествия. Согласно ему, предварительной причиной авиакатастрофы стало возгорание в одном из двигателей при взлете самолета.

Эксперты «Известий» считают, что, помимо неисправности в самом двигателе, к возгоранию могли привести большая нагрузка, превышение установленных режимов или повреждение трубопровода с топливом.

Генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой не исключает, что именно третий фактор стал причиной крушения. Как объяснил эксперт, трубопровод мог сработать как газовая горелка и вывести из строя тяги управления самолетом.

Заслуженный летчик России Юрий Сытник в беседе с NEWS.ru предположил, что к поломке двигателя привело попадание в него посторонних предметов, например птицы. В таком случае сначала должно было произойти нарушение газодинамической струи в механизме, затем — вибрации и утечка масла, после чего сработала бы система пожаротушения, объяснил он.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Что произошло с другим Ил-76 в январе

Самолет Ил-76 ВКС РФ упал 24 января в Белгородской области. По информации Минобороны РФ, он перевозил 65 пленных украинцев для обмена. Находившиеся на борту члены экипажа и пассажиры погибли.

Предварительные итоги экспертизы показали, что самолет был сбит западным зенитно-ракетным комплексом.

Источник в экстренных службах сообщил, что крушение военно-транспортного самолета произошло из-за попадания в судно поражающих элементов украинской ракеты, которые повредили двигатель. Это и могло привести к потере управления Ил-76, заключил он.

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