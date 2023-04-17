Диверсанты в Калужской области подожгли не тот шкаф Диверсанты подожгли резервный релейный и аккумуляторный шкафы в Калужской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Злоумышленники в Калужской области подожгли релейный и аккумуляторный шкафы на Московской железной дороге, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Несмотря на то что содержимое обоих шкафов выгорело, поджог не сказался на движении поездов, поскольку шкафы были резервными и подключены не были. Минобороны эту информацию не комментировало.

Факт поджога был замечен сотрудниками железнодорожной станции ночью 16 апреля. Диверсию совершили близ поселка Воротынск.

Полиция пока не выяснила, кто стоит за поджогом. Идут активные поиски злоумышленников.

В феврале этого года подростки из Калининграда совершили диверсию на железнодорожных путях по указанию куратора из мессенджера — они подожгли релейный шкаф на главном железнодорожном пути. На такой шаг несовершеннолетние пошли после того, как злоумышленник предложил им денег в Telegram.

11 апреля Telegram-канал «112» сообщил, что подмосковная полиция задержала в поселке Селятино Наро-Фоминского района трех местных жителей, которые собирались поджечь релейный шкаф на железнодорожных путях. Задержанным было 15,16 и 21 год. По данным канала, за результативную работу задержанным пообещали денежное вознаграждение.